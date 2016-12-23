Полиция эвакуировала около 800 человек из-за сообщения о якобы минировании супермаркета в Киеве

На электронный адрес ГУ Нацполиции в г.Киеве поступило впоследствии оказавшееся ложным сообщение о минировании одного из двух супермаркетов известной торговой сети в Оболонском и Голосеевском районах, и сейчас правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

"В письме "минер" информировал, что в одном из двух супермаркетов известной сети заложена взрывчатка… По указанным адресам срочно прибыли следственно-оперативные группы районных управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и врачи. Всего правоохранители эвакуировали около 800 человек: это - посетители и работники магазинов", - говорится в обнародованном в пятницу утром сообщении Отдела коммуникации полиции Киева.

Специалисты профильных служб обследовали помещения супермаркетов и прилегающую к ним территорию - никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили. Сведения о событии внесены в Журналы единого учета Оболонского и Голосеевского управлений полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовных производств.

За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности, согласно ст.259 Уголовного кодекса Украины, правонарушителю грозит до шести лет лишения свободы.