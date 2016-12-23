Минобороны проводит проверку организации медобеспечения и эвакуации украинских бойцов на Светлодарской дуге

Комиссия Министерства обороны Украины проводит проверку организации медицинского обеспечения украинских бойцов на Светлодарской дуге, заявил глава ведомства Степан Полторак.

"Относительно порядка и организации медицинского обеспечения во время ведения боевых действий на Светлодарской дуге сегодня комиссия Министерства обороны работает. По итогам я приму решение", - заявил министр в ходе часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу, отвечая на вопрос народного депутата из фракции "Народный фронт" Игоря Лапина относительно проведения проверки обеспечения эвакуационными транспортными средствами украинской армии, и замечание нардепа, что в ходе боевых действий на Светлодарской дуге украинских бойцов эвакуировали волонтеры на своих автомобилях.

Вместе с тем С.Полторак отметил, что личный состав, который исполняет боевые задачи в зоне проведения АТО, "исходя из наших возможностей", обеспечен средствами эвакуации.

По словам министра обороны, в нынешнем году заключены контракты на закупку 60 таких автомобилей, планируется закупить еще 40.