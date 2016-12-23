События

10:58 23.12.2016

Веб-сайт Министерства финансов снова не работает

Веб-сайт Министерства финансов Украины снова не работает.

При открытии страницы ведомства появляется сообщение "502 bad gateway".

В то же время сайт Государственной казначейской службы Украины загружается без проблем.

Как сообщалось, веб-сайты министерства и Государственной казначейской службы Украины в начале декабря подверглись скоординированной профессиональной хакерской атаке. Ведомство указывало, что в результате кибер-атаки повреждено сетевое оборудование, не работают сайты министерства и Госказначейства.

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