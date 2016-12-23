События

10:50 23.12.2016

В Украине за 11 мес. 2016г за коррупционные преступления осуждены более 280 человек – СБУ

Служба безопасности Украины за 11 месяцев 2016 года начала 665 досудебных расследований по подозрению в совершении коррупционных преступлений и составлены 438 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией.

Пресс-центр СБУ обнародовал результаты отдельных направлений работы Службы безопасности Украины за 11 месяцев 2016 года.

Так, по информации СБУ, в течение 2016 года начато 665 досудебных расследований, в которых сообщено о подозрении в совершении коррупционных преступлений. К различным видам и срокам наказания осуждено 281 человек.

Также по информации СБУ, за указанный период составлены 438 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией. 154 коррупционера уволены с должностей.

Кроме того, начато 528 досудебных расследований по направлению противодействия организованной преступности. Пресечена деятельность 50 организованных групп и преступных организаций.

ВАЖНОЕ

Полиция эвакуировала около 800 человек из-за сообщения о якобы минировании супермаркета в Киеве

Минобороны проводит проверку организации медобеспечения и эвакуации украинских бойцов на Светлодарской дуге

Минфин восстановил работу веб-сайта

Из Киева на Донбасс отправились 44 микроавтобуса с техпомощью силам АТО

Боевики с полуночи 6 раз обстреливали позиции сил АТО на Светлодарской дуге, есть потери среди украинских военных

ПОСЛЕДНЕЕ

КС отменил введенное в 2016г ограничение максимальной пенсии военных и приостановку выплат пенсий ряду категорий работающих военных

Подозреваемый в совершении теракта тунисец все еще находится в Берлине, считают следователи

Омбудсмены РФ и Украины договорились о посещении российских заключенных в Украине и украинских в России

Веб-сайт Министерства финансов снова не работает

СБУ за 11 месяцев 2016г запретила въезд в Украину 1,3 тыс. иностранным гражданам, в том числе более 500 гражданам РФ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
гороскоп рыбы на 2013
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Метры.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА