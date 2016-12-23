Боевики с полуночи 6 раз обстреливали позиции сил АТО на Светлодарской дуге, есть потери среди украинских военных

В результате обстрелов боевиками позиций сил АТО на Светлодарской дуге есть потери среди украинских военных, сообщил заместитель начальника пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Волошин.

"Ночь также прошла неспокойно. На 7:00 утра вообще в зоне АТО зафиксировано 9 обстрелов, 6 из них - по нашим позициям на Светлодарской дуге. Проверяют информацию о том, что снова боевики пытались штурмовать наши позиции", - рассказал В.Волошин в эфире телеканала "112.Украина" в пятницу утром.

По его словам, за сутки в зоне АТО зафиксировано 19 обстрелов, и больше всего на Светлодарской дуге.

"Ситуация там остается сложной. Вообще в зоне АТО за прошедшие сутки зафиксировано 19 обстрелов и больше всего на Светлодарской дуге. Вчера дважды боевики пытались штурмовать под прикрытием минометов, а также артиллерии. Вчера вечером, в 22:00, они также увеличили интенсивность обстрелов", - рассказал представитель Генштаба.

В.Волошин рассказал, что потери среди украинских военных есть, но уточнения будут позже.

"К сожалению, есть потери среди украинских военных. О них будет сообщено представителем Министерства обороны по вопросам АТО несколько позже. Но говорят, что вчера боевики впервые за долгое время вели обстрел из 152-миллиметровой артиллерии по населенным пунктам. Таких три обстрела - два из них в первой половине дня, а после обеда также обстреливали населенный пункт Мироновский", - отметил он.