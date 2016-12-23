Кабмин определил ответственными за выполнение соглашения с США о программах военной помощи МВД и Минобороны

Кабинет министров Украины определил органами, ответственным за выполнение соглашения с правительством США относительно реализации программ и проектов международной помощи в военной сфере Министерство внутренних дел и Министерство обороны.

Согласно распоряжению №993 от 21 декабря, МВД было внесено в перечень ответственных за выполнение соглашения о реализации программ и проектов международной помощи в военной сфере, подписанного 8 декабря 1999 года в Вашингтоне, ранее ответственным за его выполнение было только Минобороны.

Министерству иностранных дел поручено отправить правительству США соответствующее письменное уведомление.

В сообщении, которое прилагается к распоряжению отмечается, что принятое решение позволит МВД наладить конструктивное сотрудничество и обмен опытом по вопросам подготовки, переподготовки военных кадров Министерства обороны США, а также даст возможность получать международную техническую помощь из США.