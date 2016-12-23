Боевики за прошедшие сутки 22 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе – пресс-центр АТО

Боевики незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки 22 раза подвергли обстрелам позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в пятницу утром.

Противник сосредоточил огонь в основном на донецком направлении. Из артиллерии калибра 122-мм и 120-мм, минометов обстреливал позиции ВСУ в районе Луганского. Из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - Авдеевку, Новгородское, Верхнеторецкое и Луганское.

Боевики дважды пытались атаковать позиции в районе Светлодарской дуги, и оба раза были остановлены ответным огнем. Кроме того, в течение дня противник трижды обстрелял н.п. Мироновка из 152-мм артиллерии.

На мариупольском направлении из 120-ти и 82-мм минометов противник обстрелял Красногоровку, Старогнатовку и Водяное.

На луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов и 82-мм минометов противник вел огонь по Крымскому. Из гранатометов - по Попасной и Желтому.