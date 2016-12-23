События

05:28 23.12.2016

Трамп, говоря о ядерном потенциале, подразумевал важность нераспространения ядерного оружия - представитель избранного президента

Когда избранный президент США Дональд Трамп говорил о важности наращивания ядерного потенциала Соединенных Штатов, он имел в виду необходимость сохранения режима нераспространения, заявил журналистам представитель Д.Трампа Джейсон Миллер.

"Это словам относились к угрозе ядерного распространения, особенно среди террористических организаций и нестабильных и мошеннических режимов", - цитирует чиновника агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Ранее Д.Трамп написал на своей странице в Twitter, что "США должны в значительной степени усиливать и расширять свои ядерные возможности до того времени, пока мир не поймет, что такое ядерные боеголовки".

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