Американская авиакомпания сняла с рейса пассажира за оскорбление дочери Трампа

Пассажира авиакомпании JetBlue Airways сняли с рейса за оскорбление Иванки Трамп - дочери избранного президента США Дональда Трампа, сообщают американский интернет-портал TMZ, специализирующийся на жизни звезд.

"Ваш отец разрушает страну. Почему она летит нашим рейсом? Она должна летать на частных самолетах", - крикнул мужчина в адрес дочери Д.Трампа.

Сотрудники авиакомпании вывели его с самолета. В официальном сообщении JetBlue Airways, подтверждается, что пассажир был удален с рейса для того, чтобы избежать конфликта, однако, по данным TMZ, И.Трамп проигнорировала нарушителя порядка.

Инцидент произошел в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди.