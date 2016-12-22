События

22:37 22.12.2016

В очередях на границе с Польшей около 1300 автомобилей

1270 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22 часа, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Самые большие очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Ягодын авто" – 300, "Рава-Руська" – 250, "Краковец" – 200, "Угрынив" – 170, "Шегини" – 160.

В ПП "Устылуг" – 100 автомобилей, в ПП "Грушив" – 70 и в ПП "Смильныця" – 20.

В пункте пропуска "Ужгород" на границе со Словакией – 30 автомобилей.

На границе с Венгрией в пункте пропуска "Тиса" – 130 транспортных средств, в ПП "Лужанка" – 60, в ПП "Вилок" – 20.

На границе с Румынией очередей нет.

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