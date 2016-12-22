События

22:30 22.12.2016

Генпрокуратура проверяет причастность членов "Правого сектора" убийствам правоохранителей 18-20 февраля 2014г на Евромайдане

Печерский районный суд г.Киева удовлетворил ходатайство прокурора Генеральной прокуратуры Украины о временном доступе к документам оператора мобильной связи ООО "Лайфселл" относительно телефонных звонков членов организации "Правый сектор" в период с 18 по 20 февраля 2014 года.

В решении Печерского райсуда, которое размещено в Едином государственном реестре судебных решений, указывается, что Генпрокуратура Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных п. 1, 8 ч. 2 ст. 115; ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 121, ч. 1. ст. 125 и ч.2, 3 ст. 345 Уголовного кодекса Украины по фактам убийств и нанесения телесных повреждений различной степени тяжести сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних дел МВД Украины, имевших место в период с 18 по 20 февраля 2014 года во время акций протеста в г.Киеве.

В частности в обосновании ходатайства Генпрокуратуры указывается, что в указанный период во время массовых акций протеста на ул.Институтской, Грушевского, Крещатик в г.Киеве неустановленными лицами совершены убийства военнослужащих ВВ МВД Украины и сотрудников подразделения милиции специального назначения "Беркут" МВД Украины.

"На предмет причастности к совершению указанных преступлений проверяются лица из числа членов организации "Правый сектор", которые в период акций протеста и после их окончания занимали 6-й этаж гостиницы "Днепр", откуда они были выселены в январе 2015 года", - сказано в обосновании ходатайства.

По информации Генпрокуратуры, в ходе обыска 6-го этажа гостиницы "Днепр" после выселения оттуда членов "Правого сектора" правоохранители обнаружили лист бумаги с фамилиями, именами и отчествами, а также номерами мобильных телефонов лиц, которые проживали на указанном этаже.

С целью проверки причастности указанных лиц к совершению убийств и ранений правоохранителей 18-20 февраля 2014 года в г.Киеве Генпрокуратура просила суд разрешить временный доступ к информации, которая находится у мобильного оператора "Лайфселл", а именно относительно соединений абонентских номеров мобильных телефонов.

Печерский районный суд г.Киева удовлетворил ходатайство прокурора Генеральной прокуратуры Украины: прокурор группы прокуроров Генпрокуратуры получил доступ к информации мобильного оператора сроком на 30 дней.

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