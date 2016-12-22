В зоне АТО за сутки зафиксировано 15 обстрелов позиций украинских военных

В зоне проведения антитеррористической операции за сутки по состоянию на 18:00 зафиксировано 15 обстрелов позиций украинских военных со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ), сообщили в штабе АТО.

"22 ноября российско-оккупационные войска сосредоточили почти весь огонь на донецком направлении. Из артиллерии калибра 122 миллиметра оккупанты обстреливали наши позиции в районе Луганского. Из 120-миллиметровых минометов - Луганское и Старогнатовку. Из 82 миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов – Авдеевку, Новгородское, Верхнеторецкое и опять же Луганское", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на официальной странице в "Фейсбук" в четверг вечером.

На мариупольском направлении боевики обстрелял Красногоровку и Водяное со 120-ти и 82-миллиметровых минометов.

На луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов и 82-миллиметровых минометов НВФ вели огонь по Крымскому.

"В целом по состоянию на 18 часов зафиксировано 15 обстрелов", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО.