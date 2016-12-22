Продажи рождественских елок в США на 10% выше прошлогоднего уровня

Продажи рождественских елок в США в этом году выше, чем в прошлом, что может говорить об улучшении настроя американцев.

Согласно данным MarketWatch, продажи елок в США в период с 29 ноября по 20 декабря текущего года были на 10% выше, чем годом ранее.

Данные о продажах рождественских деревьев являются "интересным показателем потребительского настроя в США", отмечают эксперты.

Рост продаж елок в этом году является самым существенным за несколько лет и вполне согласуется с результатами опросов общественного мнения, указывающих на энтузиазм как представителей бизнеса, так и американских потребителей, в отношении предстоящего вступления Дональда Трампа на пост президента США, пишет издание.

Один из проведенных исследовательским центром Gallup опросов, показал, что темпы роста оптимизма американских избирателей, поддерживающих республиканцев, в отношении экономики после избрания Д.Трампа президентом США, превышают темпы снижения энтузиазма избирателей, поддерживающих демократов.

В плане динамики продаж елок также прослеживается "двухпартийная" тенденция, сообщает издание Zero Hedge, ссылающееся на проведенный Evercore ISI опрос потребителей.

Так, в американских штатах, поддержавших Д.Трампа, в основном наблюдается рост продаж рождественских елок в этом году, тогда как в штатах, проголосовавших за Хилари Клинтон, продажи елок в основном ниже, чем в 2015 году.