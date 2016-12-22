Народные депутаты видят часть кампании по дискредитации образа Украины в истории с осквернением синагоги в Умани

Ряд народных депутатов Украины усматривают провокационный характер в осквернении синагоги на могильном комплексе цадика Нахмана в г.Умань (Черкасская обл.), направленный на дискредитацию Украины, и призывают следствие приложить все усилия для установления и наказания виновных.

"Мы, депутаты Верховной Рады Украины, решительно осуждаем антисемитскую провокацию в Умани, в синагоге на месте захоронения иудейского законоучителя рабби Нахмана. Мы утверждаем, что эта провокация направлена против межнационального мира в Украине, против взаимопонимания украинцев различных вероисповеданий и этнических групп, против процесса украинско-еврейского примирения. Такую провокацию могли устроить только враги Украинского государства, которые не заинтересованы в ее мирном демократическом развитии", - говорится в заявлении нардепов, текст которого обнародовала на своей странице в Фейсбуке руководитель парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко (внефракционная).

Парламентарии указывают, что подобные провокации "постоянно становятся частью кампании" враждебных сил по дискредитации самого образа Украины. "Наша задача - предупреждать подобные провокации, разъяснять их истинные цели - не только антисемитские, но и антиукраинские", - подчеркивается в заявлении.

Народные депутаты призывают Генеральную прокуратуру Украины и следственные органы приложить все усилия для выявления виновников провокации в Умани и определения их истинных намерений.

Заявление, кроме А.Гопко, подписали также первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, лидеры фракций "Народный фронт" Максим Бурбак, "Самопомич" Олег Березюк, Радикальной партии Олег Ляшко и другие.

Как сообщалось, 21 декабря по спецлинии "102" отдела полиции г.Умань поступило сообщение, что на могильном комплексе цадика Нахмана происходят противоправные действия. "Выездом на место происшествия установлено, что неизвестные лица облили вход в указанный комплекс краской красного цвета и оставили отрезанную голову свиньи. С места происшествия изъяты ряд вещественных доказательств", - говорится в информации полиции.

Генпрокурор Юрий Луценко взял под личный контроль расследование совершенного в синагоге преступления и отменил отпуск областного прокурора.

Изначально по факту хулиганских действий было открыто уголовное производство, предусмотренное ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины. Впоследствии следователи начали уголовное производство по ч.3 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК Украины.

Министерство культуры Украины расценивает как провокацию ксенофобского характера осквернение синагоги на могильном комплексе цадика Нахмана и не исключает "других деструктивных внешних влияний и иностранных факторов с целью дестабилизации ситуации" на религиозной почве.