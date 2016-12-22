События

15:39 22.12.2016

ВСУ с утра отбили две атаки боевиков на Светлодарской дуге, без потерь

Незаконные вооруженные формирования в четверг утром дважды пытались штурмовать позиции сил АТО на донецком направлении возле г.Светлодарск Бахмутского района, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

"Враг продолжает провокативные действия на Светлодарской дуге… С 09.00 по 09.45 террористические группировки численностью до одного взвода осуществили попытку выбить подразделения Вооруженных сил Украины с тронутых позиций. Получив отпор, враг повторно осуществил попытку штурма", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, все атаки отбиты без потерь личного состава сил АТО, боевики вынуждены были отступить. "Потерь среди личного состава Вооруженных сил Украины нет, потери противника уточняются", - сообщают в ведомстве.

Как сообщалось, ранее в четверг первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг отметил, что наблюдатели миссии фиксируют увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе, половина из которых приходится на район г.Светлодарск.

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