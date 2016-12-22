События

13:45 22.12.2016

Протестующие против установки станции для прессования мусора сорвали сессию Львовского горсовета

Несколько десятков человек сорвали сессию Львовского городского совета и захватили трибуну в знак протеста против планов городских властей оборудовать в промышленной зоне микрорайона "Рясне" установку для прессования мусора.

В начале сессии около 100 человек пикетировали сессию горсовета, на которой рассматривали бюджет развития города на 2017 год. Они требовали рассмотрения на сессии вопроса о запрете строительства в указанной промзоне любых объектов, связанных с переработкой мусора, и отчета директора коммунального предприятия "Львовспецкоммунтранс".

Когда сессия перешла к объявлению депутатских запросов, несколько десятков человек ворвались в сессионный зал и сорвали заседание. Позже они захватили трибуну и заявили, что не позволят проводить сессию, пока не будет рассмотрен их вопрос. После этого в работе сессии был объявлен перерыв.

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