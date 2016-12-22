В офисе Лутковской рассчитывают максимум в январе договориться с российской стороной о посещении украинцев в Симферопольском СИЗО

В офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека надеются до конца новогодне-рождественских праздников достичь договоренности с российской стороной о посещении украинцев, содержащихся в Симферопольском СИЗО.

"На сегодняшний день есть политическое решение с двух сторон. Сейчас мы находимся на техническом этапе - согласование процедур. Детали я раскрыть не могу, но процесс проходит без проблем. Мы очень надеемся достичь договоренности до конца этого года. По крайней мене январь 2017 года - очень высокая вероятность", - сообщил представитель украинского омбудсмена Михаил Чаплыга агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

На уточняющий вопрос о том, идёт ли речь лишь о посещении украинцев, он сказал, что договоренности также касаются просьбы российской стороны о посещении двоих граждан в Николаевском СИЗО. "Речь идёт о встречном предложении, которое мы озвучили в ответ на просьбу Татьяны Москальковой (российский омбудсмен - ИФ), она просила о посещении двух лиц, которые находятся в Николаевском СИЗО. Мы сказали, что мы не против, но хотели бы посетить Симферопольское СИЗО. Мы также хотим посетить наших граждан и промониторить условия их содержания. С той стороны позитивное решение есть", - подчеркнул М.Чаплыга.

Ранее М.Чаплыга подтвердил, что в офис Валерии Лутковской обратилась Т.Москалькова с просьбой посетить двух военных в Николаевском СИЗО, задержанных на административной границе с Крымом. Украинская сторона выразила готовность познакомить ее с Национальным превентивным механизмом (НПМ).

Со своей стороны украинский омбудсмен намерена осуществить визит в СИЗО в Симферополе, к украинским гражданам.

Как сообщалось, в конце ноября в Херсонской области были задержаны украинские военные-дезертиры Александр Баранов и Максим Одинцов, которые после аннексии Крыма перешли служить в российскую армию.

В августе в ФСБ РФ заявили о якобы предотвращении двух попыток прорыва на территорию Крыма "диверсионно-террористических групп" из числа бойцов спецподразделений Минобороны Украины и гибели в ходе боестолкновения военнослужащего ВС РФ. Также в ФСБ заявили, что ликвидировали на территории Крыма "агентурную сеть" украинского ГУР и задержали граждан Украины и РФ, "оказывавших содействие в подготовке терактов", в т.ч. жителя г.Энергодар Запорожской области Е.Панова, которого назвали сотрудником ГУР МО Украины.