СБУ перекрыла канал поставок продуктов в т.н. "ДНР" через территорию РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли канал поставок продуктов питания на территорию Донецкой области, контролируемую незаконными вооруженными формированиями, сообщает пресс-центр СБУ в четверг.

"Правоохранители установили, что руководители коммерческой структуры из Донецкой области, перерегистрированной на территории контролируемой украинской властью, продолжали поставлять продукты питания в т.н. "ДНР". Дельцы организовали логистику товаров на временно оккупированную террористами территорию через Россию", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СБУ.

В спецслужбе отмечают, что таким образом сотрудники СБУ "перекрыли канал финансирования терроризма".

Во время обысков в офисах и по месту жительства бизнесменов в Киеве и Донецкой области была обнаружена документация с доказательствами незаконных торговых операций с т.н. "ДНР". Оперативники СБУ также изъяли 500 тыс грн, $20 тыс, EUR15 тыс и банковские карты, через которые проводились нелегальные сделки. На банковские счета коммерческой структуры с 5 млн грн наложен арест.

Открыто уголовное производство по ст.258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Ведется досудебное следствие.