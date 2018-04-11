Экономика

18:24 11.04.2018

"Метинвест" выплатит по евробондам $6,5 млн негарантированного процентного дохода 18 апреля

"Метинвест" выплатит по евробондам $6,5 млн негарантированного процентного дохода 18 апреля

 Горно-металлургическая группа "Метинвест" 18 апреля намерена выплатить держателям еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2021 года $6,51 млн негарантированного процентного дохода за период с 18 марта по 18 апреля 2018 года.

Согласно сообщению группы на фондовой бирже Euronext Dublin в среду, указанный процентный доход начисляется по ставке 6,5795% годовых и выплачивается при наличии у компании для этого свободных денежных средств свыше $180 млн.

Предусмотренный по ценным бумагам гарантированный процентный доход по ставке 2,793% годовых выплачиваться не будет.

Условия обращения еврооблигаций также предполагают выплату негарантированного процентного дохода по ставке 1,5025% годовых, который, однако, при отсутствии свободных средств списывается. Соответствующий доход досрочно также не будет начисляться и капитализироваться.

Реестр держателей еврооблигаций для выплаты процентов будет составлен 17 апреля 2018 года.

Как сообщалось, "Метинвест" 19 марта предложил держателям обращающихся на рынке еврооблигаций-2021, общий номинальный объем которых составляет $1,187 млрд, досрочно выкупить ценные бумаги.

Группа на начальном этапе оферты получила предложения на выкуп евробондов на $1 млрд 67,638 млн.

Окончательный срок оферты истекает 19 апреля 2018 года в 16:00 по лондонскому времени.

Помимо этого, держатели еврооблигаций на $1 млрд 148,546 млн согласились на внесение изменений в условия их обращения. Соответственно "Метинвест" объявил о снижении купонной ставки по ценным бумагам до 7,5% годовых после выполнения одобренной внеочередной резолюции.

"Метинвест" также сообщил о достижении согласия с кредиторами, предоставившими предэкспортное финансирование (PXF-финансирование), о пересмотре условий кредитов, включая их продление.

Параллельно группа эмитировала два выпуска евробондов – со сроком обращения до 23 апреля 2023 года на сумму $825 млн и со сроком обращения до 23 апреля 2026 года на $525 млн.

Привлеченные средства "Метинвест" намерен направить на выкуп евробондов-2021, рефинансирование PXF-финансирования, а также покрытие всех сопутствующих расходов.

Совместными менеджерами сделок выступают: Deutsche Bank, ING Bank (оба лондонские отделения), Natixis (Франция), а также UniCredit Bank (Германия).

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Метинвест" разместил два выпуска евробондов на общую сумму $1,35 млрд

"Метинвест" снизит купонную ставку по евробондам-2021 до 7,5% годовых

Ориентир доходности 5-летних евробондов "Метинвеста" - 8% годовых, 8-летних - 8,5-8,99%

"Метинвест" получил заявки на выкуп 90% евробондов-2021, владельцы 97% бумаг одобрили изменение условий

"Метинвест" назначил гендиректором СевГОКа экс-топ-менеджера золотодобывающего магаданского рудника им. Матросова

"Метинвест" продлил полномочия гендиректоров "Азовстали", ММК им. Ильича, "Запорожогнеупора" и "Запорожкокса"

"Метинвест" назначил гендиректором СевГОКа экс-топ-менеджера золотодобывающего магаданского рудника им. Матросова

"Метинвест" продлил полномочия гендиректора ИнГОКа еще на год

"Метинвест" ликвидирует "Донецккокс" на НКТ из-за убыточной работы

"Метинвест" провел также через "Азовсталь" одобрение сделок о привлечении или рефинансировании на сумму до $8 млрд

ПОСЛЕДНЕЕ

Нефть продолжает расти, цена Brent превысила $72 за баррель впервые с 2014г

Скай банк намерен рассмотреть вопрос слияния/поглощения банка "Сич"

"Нафтогаз" готов доказывать целесообразность транзита через ГТС Украины - Коболев

Глава "Укроборонпрома": информационные атаки РФ не повлияют на стратегический характер ВТС между Украиной и Индией

Денежная масса в Украине в марте сократилась на 0,1% - НБУ

Введение квот на импорт нефтепродуктов усилит позиции "Укртатнафты", остальные заводы останутся закрытыми – эксперт

Украина представляет в Индии перспективные оборонные разработки на международной Defexpo India-2018

Алюминий демонстрирует рекордный рост за 30 лет из-за санкций против "РусАла"

Около 60% военных пенсионеров уже получают пересчитанные пенсии - Розенко

Украину не устроит транзит 10 млрд куб. м газа в год из-за убыточности работы ГТС в таком режиме - Насалик

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА