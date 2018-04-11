"Метинвест" выплатит по евробондам $6,5 млн негарантированного процентного дохода 18 апреля

Горно-металлургическая группа "Метинвест" 18 апреля намерена выплатить держателям еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2021 года $6,51 млн негарантированного процентного дохода за период с 18 марта по 18 апреля 2018 года.

Согласно сообщению группы на фондовой бирже Euronext Dublin в среду, указанный процентный доход начисляется по ставке 6,5795% годовых и выплачивается при наличии у компании для этого свободных денежных средств свыше $180 млн.

Предусмотренный по ценным бумагам гарантированный процентный доход по ставке 2,793% годовых выплачиваться не будет.

Условия обращения еврооблигаций также предполагают выплату негарантированного процентного дохода по ставке 1,5025% годовых, который, однако, при отсутствии свободных средств списывается. Соответствующий доход досрочно также не будет начисляться и капитализироваться.

Реестр держателей еврооблигаций для выплаты процентов будет составлен 17 апреля 2018 года.

Как сообщалось, "Метинвест" 19 марта предложил держателям обращающихся на рынке еврооблигаций-2021, общий номинальный объем которых составляет $1,187 млрд, досрочно выкупить ценные бумаги.

Группа на начальном этапе оферты получила предложения на выкуп евробондов на $1 млрд 67,638 млн.

Окончательный срок оферты истекает 19 апреля 2018 года в 16:00 по лондонскому времени.

Помимо этого, держатели еврооблигаций на $1 млрд 148,546 млн согласились на внесение изменений в условия их обращения. Соответственно "Метинвест" объявил о снижении купонной ставки по ценным бумагам до 7,5% годовых после выполнения одобренной внеочередной резолюции.

"Метинвест" также сообщил о достижении согласия с кредиторами, предоставившими предэкспортное финансирование (PXF-финансирование), о пересмотре условий кредитов, включая их продление.

Параллельно группа эмитировала два выпуска евробондов – со сроком обращения до 23 апреля 2023 года на сумму $825 млн и со сроком обращения до 23 апреля 2026 года на $525 млн.

Привлеченные средства "Метинвест" намерен направить на выкуп евробондов-2021, рефинансирование PXF-финансирования, а также покрытие всех сопутствующих расходов.

Совместными менеджерами сделок выступают: Deutsche Bank, ING Bank (оба лондонские отделения), Natixis (Франция), а также UniCredit Bank (Германия).

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".