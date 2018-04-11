"Нафтогаз" готов доказывать целесообразность транзита через ГТС Украины - Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" готова доказывать целесообразность транзита природного газа через газотранспортную систему (ГТС) страны, сообщил глава компании Андрей Коболев.

"Сначала нас просили доказать нашу позицию по газовым контрактам в арбитраже. Доказали. Теперь нас просят доказать целесообразность транзита газа через территорию Украины. Соблазнительное предложение", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее глава директората Европейской комиссии по энергетике Доминик Ристори сообщил, что для Европейского Союза важно сохранить транзит природного газа через Украину в контексте диверсификации путей его поставки. Позднее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости сохранить транзит газа через Украину после 2019 года.

В свою очередь глава Газпрома Алексей Миллер сообщил о готовности обеспечивать транзит через Украину российского газа на уровне 10-15 млрд куб. м в год при "обосновании украинской стороной экономической целесообразности нового контракта".

Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе - 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.

Украина в 2017 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 13,7% (на 11,257 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 93 млрд 457,1 млн куб. м, в т. ч. транзит в Европу составил 90 млрд 749,2 млн куб. м, в Молдову – 2 млрд 707,9 млн куб. м.

В 2016 году транзит газа через ГТС Украины составил 82,2 млрд куб. м, в 2015 – 67,1 млрд куб. м, в 2014 – 62,2 млрд куб. м, в 2013 – 86,1 млрд куб. м, в 2012 – 84,3 млрд куб. м, в 2011 – 104,2 млрд куб. м, в 2010 – 98,6 млрд куб. м, в 2009 – 95,8 млрд куб. м, в 2008 – 119,6 млрд куб. м, в 2007 – 115,2 млрд куб. м.