Введение квот на импорт нефтепродуктов усилит позиции "Укртатнафты", остальные заводы останутся закрытыми – эксперт

Реализация инициативы ПАО "Укртатнафта" по введению квот на импорт бензинов и дизельного топлива с 1 мая 2018 года приведет к усилению позиций Кременчугского НПЗ, а простаивающие нефтеперерабатывающие заводы останутся закрытыми, считает директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Введение квотирования приведет к тому, что продукция "Укртатнафты" (единственный работающий НПЗ в Украине - ИФ) будет пользоваться повышенным спросом. Также квотирование приведет к повышению цен. С экономической точки зрения это, безусловно, выгодно украинскому монополисту. Понятно, что не запуститься ни один из простаивающих заводов – ни Херсонский, ни Одесский, ни Лисичанский, ни Надворнянский, ни Дрогобычский", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

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Эксперт напомнил, что "Укртатнафта" не предоставляет Госстату отчетность по объемам переработки и производства нефтепродуктов, ее деятельность непрозрачна. Таким образом, по мнению Г.Рябцева, увеличение доли предприятия на рынке сопряжено с серьезными рисками.

Вместе с тем, директор специальных проектов НТЦ "Психея" отметил, что "Укртатнафта" в своем заявлении в адрес МЭРТ справедливо указывает на необходимость сокращения зависимости Украины от нефтепродуктов, производимых из российской нефти.

"К сожалению, сейчас в Украине потребляется около 80% нефтепродуктов, производимых из российской нефти. Это не только российское дизтопливо, но и нефтепродукты, произведенные в Белоруссии, Литве, Польше, Румынии, которые используют российское сырье. Сегодня все европейские страны пытаются ограничить поставку нефтепродуктов из одного источника 30% в целях безопасности", - отметил Г.Рябцев.

В то же время, предложенное "Укртатнафтой" квотирование в отношении производителей Литвы, Польши, Румынии вызывает много вопросов с точки зрения соблюдения правил ВТО, условий соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС.

По мнению эксперта, взвесив все "за" и "против", от идеи введения квот все же необходимо отказаться.

"Мое мнение – не смотря на то, что есть высокие риски, связанные с зависимостью от нефтепродуктов, производимых из российской нефти, в усилении монопольного и непрозрачного игрока также таиться большая опасность… Менять зависимость от российской нефти на зависимость от внутреннего непрозрачного производителя - опасно", - резюмировал Г.Рябцев.

Как сообщалось, "Укртатнафта" просит МЭРТ ввести квоты на импорт бензинов и дизельного топлива (ДТ) с 1 мая 2018 года.

В частности, импорт из РФ и Беларуси (которые "Укртатнафта" рассматривает в качестве единого источника) предлагается с 1 мая ограничить на уровне 50% украинского рынка (90 тыс. тонн бензинов, 250 тыс. тонн ДТ в месяц), из других стран – 30% украинского рынка (55 тыс. тонн бензинов, 150 тыс. тонн ДТ в месяц).

С 1 июля 2018 года квоту для РФ и Беларуси "Укртатнафта" считает необходимым снизить до 40% (75 тыс. тонн бензинов, 200 тыс. тонн ДТ в месяц), с 1 октября 2018 года – до 30% (55 тыс. тонн бензинов, 150 тыс. тонн ДТ в месяц).

На объем, поставляемый сверх квот, предлагается ввести пошлину на уровне 29,3% стоимости для бензинов, 30,7% - для ДТ.

По мнению "Укртатнафты", введение квот позволит преодолеть зависимость Украины от поставок из РФ, повысить загрузку отечественных нефтеперерабатывающих заводов.