Гройсман попросил ГПУ и САП проверить информацию о якобы внеконкурсной выдаче лицензий на разработку месторождений лития

Премьер-министр Владимир Гройсман обратился к Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуре с просьбой проверить достоверность обнародованной в СМИ информации о выдаче Государственной службой геологии и недр Украины (Госгеонедр) лицензий на разработку месторождений лития приближенным к власти лицам без конкурсов и конкурентных принципов.

"Я сегодня утром подписал письмо Генеральной прокуратуре и Антикоррупционной прокуратуре с просьбой провести тщательную проверку, действительно ли факты, изложенные в СМИ, имели место. Если имели, должна быть жесткая ответственность", - сказал он во время заседания правительства в среду.

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Как сообщалось, ООО "Петро-Консалтинг" (Киев) в начале этого года получило специальное разрешение Госгеонедр на добычу литиевых руд на Шевченковском месторождении (Великоновоселовский р-н Донецкой обл.) с запасами 14 млн тонн.

Ранее в СМИ была обнародована информация о якобы связи "Петро-Консалтинг" с народным депутатом Игорем Кононенко, замглавы СНБО Олегом Гладковским, бизнесемном Василием Хмельницким.

Директор ООО "Петро-Консалтинг" опровергал эту информацию.

Кроме того, 10 апреля 2018 года в СМИ появилась публикация, что вместе с ООО "Петро-Консалтинг" специальное разрешение и без аукциона получило также ООО "Укрлитийвидобування" (Кировоградская обл.).

Госгеонадра 10 апреля сделало заявление, что распространенная информация является безосновательной и недостоверной, и что указанное заявление в СМИ не соответствует фактическим обстоятельствам ввиду того, что Государственная служба геологии и недр Украины осуществляет свою деятельность согласно действующему законодательству.

"Компании, которые указаны в СМИ, а именно: ООО "Укрлитийвидобування" и ООО "Петро-Консалтинг" получили специальные разрешения согласно Порядку предоставления специальных разрешений на пользование недрами, утвержденному постановлением Кабинета министров №615 от 30 мая 2011 года", - указанно на веб-сайте госслужбы.

Госгеонадра уточняет, что указанный порядок, в том числе, предполагает возможность предоставления специальных разрешений на пользование недрами без проведения аукциона, если заявитель за свой счет осуществил геологическое изучение участка недр и подсчет запасов полезных ископаемых.

"Порядок получения спецразрешения путем апробации не является "схемой", а четко определен нормативно. Согласно порядку любой субъект хозяйствования может получит044C специальное разрешение. Похожий механизм, позволяющий изучать недра без привлечения средств государства, а за счет инвестора, работает и в других странах мира", - отмечает госслужба.