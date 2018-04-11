Кабмин снизил на 3 года норму отчисления чистой прибыли в бюджет для аэропорта "Борисполь" до 40%

Кабинет министров Украины снизил норму отчисления чистой прибыли в государственный бюджет до 40% с 75% для государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) с некоторыми условиями.

Такое решение закреплено принятым на заседании правительства 11 апреля постановлением, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Согласно документу, норма отчисления прибыли в госбюджет для аэропорта будет снижена до 40% при условии направления им 35% прибыли на выполнение международных обязательств и капитальные инвестиции.

Указанная норма будет действовать со дня официального опубликования постановления до 31 декабря 2020 года.

Согласно тексту проекта финансового плана аэропорта, которым также располагает агентство, его чистая прибыль на 2018 год запланирована в объеме почти 1,4 млрд грн, капитальные инвестиции – 2,263 млрд грн.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины обязал предприятия с госдолей направить на выплату дивидендов 75% чистой прибыли за 2017 год, тогда как норматив, установленный для распределения прибыли за 2016 год, составлял 50%.

В то же время для ЧАО "Укргидроэнерго" и Ощадбанка сделано исключение: они должны будут выплатить в госбюджет дивиденды в размере 30% прибыли за 2017 год – минимальный допустимый размер, согласно закону об управлении объектами госсобственности.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.