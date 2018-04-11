НКРЭКУ предупреждает "Энергорынок" об ответственности за проволочки с подписанием PPA с девелоперами проектов в сфере ВИЭ

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предупреждает ГП "Энергорынок" об ответственности за проволочки с подписанием договоров купли-продажи электроэнергии (PPA) с девелоперами проектов в сфере возобновляемой энергетики (ВИЭ).

"В НКРЭКУ поступают письма от субъектов хозяйствования об их обращениях к ГП "Энергорынок" с ходатайством о подписании предварительного договора купли-продажи электроэнергии (…) В случае несоблюдения ГП "Энергорынок" требований действующей нормативной базы НКРЭКУ будет вынуждена применить меры регуляторного влияния, а также обратиться в Кабмин по указанному вопросу для принятия мер", - говорится в письме НКРЭКУ в адрес "Энергорынка", обнародованному регулятором.

В комиссии указывают, что подписания РРА сейчас ждут такие крупные проекты, как проект американской компании Eurocape по строительству ВЭС мощностью 500 МВт в Запорожской области, поддерживаемый OPIC.

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В НКРЭКУ напоминают, что 6 марта 2018 года в "Урядовом курьере" официально обнародовано, а 7 марта – вступило в силу постановление регулятора об усовершенствовании примерного договора купли-продажи электроэнергии между "Энергорынком" и девелоперами проектов в сфере ВИЭ.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

ГП "Энергорынок" выполняет функции оператора Оптового рынка электроэнергии Украины.