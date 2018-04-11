Экономика

10:20 11.04.2018

Германия готова дополнительно выделить EUR14 млн на Фонд энергоэффективности

Германия готова дополнительно выделить EUR14 млн на Фонд энергоэффективности

Германия готова выделить EUR10 млн на проекты Фонда энергоэффективности и EUR4 млн на подготовку энергоаудиторов и обучение сотрудников Фонда, сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"Правительство Германии готово подписать договор с IFC - International Finance Corporation – о внесении дополнительных EUR10 млн в Мультидонорский фонд для софинансирования проектов Фонда энергоэффективности Украины", - написал Г.Зубко на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что правительство Германии согласовало имплементацию проекта технической помощи Украине в подготовке профессиональных энергоаудиторов и обучение сотрудников Фонда в сумме EUR10 млн.

Как сообщалось раньше, Кабмин добрил совместную с ЕС программу финансирования Фонда энергоэффективности на EUR268 млн. По данным пресс-службы Минрегиона, помощь от ЕС в 2018 году составит EUR50 млн, в 2019 году – EUR54 млн.

В пресс-службе также напомнили, что финансирование Фонда энергоэффективности в 2018г. с государственного бюджета составит 1,6 млрд грн.

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