Экономика

18:07 10.04.2018

«Киевавтодор» активизировал работы по капитальному ремонту объектов дорожной инфраструктуры

С сегодняшнего дня дорожники приступили к капитальному ремонту Набережного шоссе на участке от Почтовой площади до моста Метро. Этот объект является переходным с 2017 года, ведь в прошлом году была отремонтирована проезжая часть в обратном направлении - от моста Метро до Почтовой площади.

Как и на Набережном шоссе, работы по фрезерованию продолжаются и на другом объекте - бульваре Академика Вернадского.

Важный этап работ - устройство новой основы будущего дорожного покрытия - продолжается на ул. Семьи Кульженко.

Не прекращаются работы и на других объектах: проспекте Павла Тычины, улицах Елены Телиги и Алма-Атинской, путепроводе на пересечении просп. Комарова б-р Вацлава Гавела и транспортной развязке на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Гната Юры и Владимира Покотило.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Акционеры ТД "УкравтоВАЗ" сменили многолетнего гендиректора

Письмо Павла Дурова главе ФСБ с ключами оказалось фейком

RBC снизил прогноз индекса S&P 500 на конец года до 2890 пунктов

Порошенко обсудил со спикером Бундестага важность продолжения сотрудничества Украины с МВФ

Инфляция в Украине в марте ускорилась до 1,1%, но в годовом измерении замедлилась до 13,2%

Часть выведенных из России активов западные компании могут инвестировать в Украину - Алена Дегрик

Мининфраструктуры обещает запустить поезд Киев-Рига

Цены на нефть растут

Курс гривни на межбанке во вторник укрепился

НБФБ может получить неограниченный доступ к любой конфиденциальной информации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА