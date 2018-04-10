«Киевавтодор» активизировал работы по капитальному ремонту объектов дорожной инфраструктуры

С сегодняшнего дня дорожники приступили к капитальному ремонту Набережного шоссе на участке от Почтовой площади до моста Метро. Этот объект является переходным с 2017 года, ведь в прошлом году была отремонтирована проезжая часть в обратном направлении - от моста Метро до Почтовой площади.

Как и на Набережном шоссе, работы по фрезерованию продолжаются и на другом объекте - бульваре Академика Вернадского.

Важный этап работ - устройство новой основы будущего дорожного покрытия - продолжается на ул. Семьи Кульженко.

Не прекращаются работы и на других объектах: проспекте Павла Тычины, улицах Елены Телиги и Алма-Атинской, путепроводе на пересечении просп. Комарова б-р Вацлава Гавела и транспортной развязке на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Гната Юры и Владимира Покотило.