Акционеры ТД "УкравтоВАЗ" сменили многолетнего гендиректора

Акционеры эксклюзивного дистрибьютора автомобилей Lada в Украине – ЧАО "Торговый дом "УкравтоВАЗ" (Киев) на внеочередном собрании 5 апреля приняли решение уволить генерального директора компании Игоря Вознюка, занимавшего эту должность с 2008 года.

Согласно официальному сообщению компании в системе раскрытия НКЦБФР, генеральным директором компании с 6 апреля назначен Юрий Хрущ, который занимал должности начальника департамента развития торговли запасными частями, заместителя гендиректора по послепродажному обслуживанию и торговли запчастями.

Собрание акционеров также вывело из состава набсовета его главу Бориса Когана, который возглавлял набсовет шесть лет, а также Вахтанга Васадзе.

Вместо них в состав набсовета введены Евгений Корнеев и Антонина Вертиева - представители собственника 15% акций ЧАО "ТД "УкравтоВАЗ", президента корпорации "УкрАВТО" Тариэла Васадзе.

На заседании набсовета Е.Корнеев избран его председателем, А.Вертиева – секретарем.

По состоянию на конец 2017 года компании LA Holding Limited принадлежит 85% акций ЧАО "ТД "УкравтоВАЗ", еще 15% владеет Т. Васадзе.

Как сообщили агентству в информационно-аналитической группе AUTO-Consulting, в Украине в 2017 году было продано 797 автомобилей Lada против 1516 ед. годом ранее (при этом рынок легковых авто в Украине вырос на 24,5% до 80,271 тыс. ед.).

Финансовых показателей деятельности в 2017 году компания пока не оглашала, а в 2016 году она нарастила чистый доход почти на 30%, до 327,87 млн грн, чистую прибыль сократила на треть – 13,14 млн грн.