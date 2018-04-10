Порошенко обсудил со спикером Бундестага важность продолжения сотрудничества Украины с МВФ

Президент Украины Петр Порошенко в Берлине обсудил со спикером немецкого Бундестага Вольфгангом Шойбле прогресс реформ в Украине и продолжение сотрудничества с Международный валютным фондом (МВФ).

Как сообщила пресс-служба президента Украины во вторник, стороны обсудили прогресс реформ в финансово-экономическом, банковском и энергетическом секторах Украины.

"Была подчеркнута важность продолжения сотрудничества Украины с МВФ как весомого фактора стабильности и международного доверия", - сказано в сообщении.

В ходе встречи П.Порошенко и В.Шойбле также была достигнута договоренность об усилении межпарламентского сотрудничества между Украиной и Германией.