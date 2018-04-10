Экономика

18:00 10.04.2018

Порошенко обсудил со спикером Бундестага важность продолжения сотрудничества Украины с МВФ

Порошенко обсудил со спикером Бундестага важность продолжения сотрудничества Украины с МВФ

Президент Украины Петр Порошенко в Берлине обсудил со спикером немецкого Бундестага Вольфгангом Шойбле прогресс реформ в Украине и продолжение сотрудничества с Международный валютным фондом (МВФ).

Как сообщила пресс-служба президента Украины во вторник, стороны обсудили прогресс реформ в финансово-экономическом, банковском и энергетическом секторах Украины.

"Была подчеркнута важность продолжения сотрудничества Украины с МВФ как весомого фактора стабильности и международного доверия", - сказано в сообщении.

В ходе встречи П.Порошенко и В.Шойбле также была достигнута договоренность об усилении межпарламентского сотрудничества между Украиной и Германией.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Задержка с очередным траншем МВФ негативно влияет на ПИИ в Украину - мнение

Член Совета НБУ выражает скептицизм относительно получения Украиной очередного транша МВФ

Данилюк считает бессмысленной дискуссию об НнВК с МВФ без нахождения компенсаторов

Обращение АП в МВФ относительно налога на выведенный капитал усложняет его введение – министр финансов

МВФ приветствует назначение главы НБУ и отмечает важность сохранения независимости центробанка

МВФ может стать координатором глобального регулирования рынка криптовалют - Лагард

МВФ продолжает настаивать на принятии закона об Антикоррупционном суде

МВФ сказал, что в течение трех лет мы сделали больше реформ, чем в предыдущие 25 - Порошенко

НБУ отмечает усиление оптимизма в отношении прохождения очередного пересмотра программы с МВФ

МВФ отмечает важность дальнейших реформ для прохождения Украиной предстоящих выплат по внешним долгам

ПОСЛЕДНЕЕ

«Киевавтодор» активизировал работы по капитальному ремонту объектов дорожной инфраструктуры

Акционеры ТД "УкравтоВАЗ" сменили многолетнего гендиректора

Письмо Павла Дурова главе ФСБ с ключами оказалось фейком

RBC снизил прогноз индекса S&P 500 на конец года до 2890 пунктов

Инфляция в Украине в марте ускорилась до 1,1%, но в годовом измерении замедлилась до 13,2%

Часть выведенных из России активов западные компании могут инвестировать в Украину - Алена Дегрик

Мининфраструктуры обещает запустить поезд Киев-Рига

Цены на нефть растут

Курс гривни на межбанке во вторник укрепился

НБФБ может получить неограниченный доступ к любой конфиденциальной информации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА