Экономика

17:40 10.04.2018

Курс гривни на межбанке во вторник укрепился

Курс гривни на межбанке во вторник укрепился

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 25,955 грн/$1 с 26 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,94-25,97 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 10 апреля аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 25,9755 грн/$1 с 26,027 грн/$1. Торговый оборот составил $354,96 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $458,46 млн.

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