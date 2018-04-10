Экономика

14:58 10.04.2018

Украина в 2018 и 2019 гг. получит около $3 млрд доходов в год от транзита газа - Витренко

Украина в 2018 и 2019 гг. получит около $3 млрд доходов в год от транзита газа - Витренко

Украина в 2018 и 2019 годах получит от транзита природного газа по $3 млрд доходов в год, сообщил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Доходы от транзита должны быть на уровне $3 млрд и в 2018, и в 2019 году", - написал он в соцсети Facebook.

Как сообщалось, согласно решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" должен получать деньги от транзита через ГТС Украины 110 млрд куб. м российского газа вне зависимости от фактических объемов транспортировки. Контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку и транзит газа действуют до конца 2019 года.

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, это не является классическим "качай или плати", но если "Газпром" в 2018-2019 годах не выполнит прописанный в контракте объем по транзиту 110 млрд куб. м в год, то НАК вновь подаст иск в арбитраж и отсудит у российской компании компенсацию за невыполнение условий контракта.

Украина в январе-марте 2018 года сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 13,3% (на 3,095 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 20,094 млрд куб. м

Украина в 2017 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 13,7% (на 11,257 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 93,457 млрд куб. м.

В 2016 году транзит газа через ГТС Украины составил 82,2 млрд куб. м, в 2015 – 67,1 млрд куб. м, в 2014 – 62,2 млрд куб. м, в 2013 – 86,1 млрд куб. м, в 2012 – 84,3 млрд куб. м, в 2011 – 104,2 млрд куб. м, в 2010 – 98,6 млрд куб. м, в 2009 – 95,8 млрд куб. м, в 2008 – 119,6 млрд куб. м, в 2007 – 115,2 млрд куб. м.

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"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей активной емкостью 31 млрд куб. м. Пропускная способность газотранспортной системы (ГТС) Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе - 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.

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