Экономика

14:39 10.04.2018

ВБ улучшил прогноз уровня госдолга Украины до 75,1% ВВП в 2018г

ВБ улучшил прогноз уровня госдолга Украины до 75,1% ВВП в 2018г

Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз относительно уровня государственного и гарантированного государством долга в 2018 году до 75,1% ВВП с 85,1%, до 73,5% с 78,9% ВВП - в 2019 году, до 68,4% с 73,4% ВВП - в 2020-м, сообщается в экономическом обзоре ВБ по Украине.

Как сообщалось, соотношение совокупного государственного и гарантированного долга к ВВП за 2017 год снизилось до 71,8% с 80,9%. В том числе прямой долг сократился до 61,5% с 69,2% ВВП, гарантированный – до 10,3% с 11,7% ВВП.

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