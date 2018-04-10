Экономика

14:17 10.04.2018

Нефть дорожает, Brent торгуется у $69,5 за баррель

Нефть дорожает, Brent торгуется у $69,5 за баррель

Нефть эталонных марок повышается в ходе торгов во вторник на фоне снижения напряженности в отношениях США с Китаем и росте геополитических рисков на Ближнем Востоке.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:00 кв увеличилась на $0,85 (1,24%) - до $69,5 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,76 (1,2%) - до $64,18 за баррель.

В понедельник обе марки подорожали более чем на 2%.

Во вторник председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на Боаосском форуме, заверил рынки в приверженности Китая дальнейшей либерализации экономики, пообещав улучшить доступ иностранных компаний к финансовому и производственному сектору страны.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на мирное урегулирование конфликта и отметил, что вне зависимости от торговых споров он останется в дружеских отношениях с Си Цзиньпином.

По мнению аналитиков Oversea-Chinese Banking Corp., если все же странам не удастся договориться, и начнется полномасштабная торговая война, цены на нефть могут упасть на треть.

Вместе с тем на Ближнем Востоке растут геополитические риски, связанные с Сирией и Ираном: сирийское правительство обвинили в использовании химического оружия, и рынок ожидает возможного возвращения санкций против Ирана.

Кроме того, внимание трейдеров направлено на ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), которые будут обнародованы на этой неделе - соответственно, во вторник и пятницу. Трейдеры сфокусированы на том, будут ли пересмотрены прогнозы глобального спроса на нефть в этих отчетах, пишет MarketWatch.

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