Инвестпроекты в АПК Украины на начало 2018г оценивались почти в 41 млрд грн

Общая стоимость инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Украины по состоянию на начало 2018 года оценивается почти в 41,3 млрд грн, сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия во вторник.

По его данным, в аграрном секторе страны реализуется 474 инвестиционных проекта, из которых 23,6% приходится на скотоводство, 18,6% - на обработку, хранение зерновых и технических культур, 12,4% - на свиноводство, 12,2% - на овоще- и фруктохранилища.

Главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства производителей (74,3%). Стоимость инвестпроектов варьируется от 0,1 млн грн до 9,6 млрд грн.

Наибольшее количество инвестпроектов внедряется в Полтавской (69), Львовской (64), Винницкой (48), Черновицкой (43) и Черкасской (41) областях.

Как ожидают в Минагропроде, реализация данных проектов создаст около 16 тыс. новых рабочих мест.

По состоянию на 1 января 2017 года в АПК Украины внедрялись 380 инвестпроектов общей стоимостью 27,9 млрд грн.