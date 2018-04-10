Экономика

12:43 10.04.2018

Европейские рынки акций растут

Европейские рынки акций растут

Фондовые индексы Западной Европы активно поднимаются в ходе торгов во вторник, позитивно реагируя на заявления председателя КНР Си Цзиньпина.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:15 кв увеличился на 0,54% - до 377,31 пункта.

Британский FTSE 100 повысился на 0,35%, французский CAC 40 - на 0,65%, германский DAX - на 0,94%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили по 0,24%.

Выступая на Боаосском азиатском форуме, Си Цзиньпин пообещал предоставить иностранным компаниям более широкий доступ к финансовому и производственному секторам, увеличить импорт, а также улучшить защиту интеллектуальной собственности и обеспечить более прозрачную и управляемую среду для зарубежных инвестиций.

Кроме того, он рассказал о планах Китая снизить тарифы на импортируемые автомобили и позволить зарубежным автопроизводителям владеть более крупными долями в СП по выпуску машин в КНР.

Благодаря позитивным новостям из Китая дорожают акции горнодобывающих компаний. Капитализация Rio Tinto увеличилась на 2,3%, BHP Billiton - на 2,4%, Glencore - на 1,8%.

Тем временем во вторник стало известно, что розничные продажи в Великобритании в марте подскочили на 1,4% в годовом выражении, максимальными темпами с сентября. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя на 0,3%.

В частности, продажи продуктов питания выросли на 4,2%. Без учета продуктов показатель снизился на 1,8%.

Акции Raiffeisen Bank упали в цене на 6% на новости, что французский BNP Paribas приобретает польские активы банка за 775 млн евро.

Цена бумаг Telecom Itali поднимается на 2,1%. Совет директоров итальянской компании решил исключить вопрос о назначении шести новых директоров из голосования в ходе общего собрания акционеров в мае. Этот вопрос был вынесен на голосование инвестиционной компанией Elliott Management Corp.

Капитализация российских сырьевых компаний, бумаги которых торгуются в Лондоне, восстанавливаются во вторник после падения накануне. Цена акций Evraz Plc увеличилась на 1,9%, Polymetal - на 2,1%.

Рыночная стоимость авиакомпании Air France-KLM опустилась на 1,5%. Компания сообщила, что ее ущерб от забастовок сотрудников составит 140 млн евро.

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