Обыкновенные акции Сбербанка РФ падают

Обыкновенные акции Сбербанка падают в ходе торгов на Московской бирже на 7,5% на фоне нерезидентских продаж и срабатывания у некоторых инвесторов "маржин-коллов".

Бумаги опускались до минимумов с 7 ноября 2017 года.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметное падение акций Сбербанка связано прежде всего с тем, что бумаги в последнее время находились на исторических максимумах благодаря в том числе активным покупкам со стороны нерезидентов в надежде на высокие дивиденды.

К тому же, бумаги Сбербанка традиционно выступали индикатором отношения иностранных инвесторов к российскому рынку акций. В настоящее же время идет активное сокращение "длинных" позиций иностранных инвесторов, что накладывается на "маржин-коллы" и в итоге приводит к сильному падению акций Сбербанка.