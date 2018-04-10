Экономика

12:06 10.04.2018

Обыкновенные акции Сбербанка РФ падают

Обыкновенные акции Сбербанка РФ падают

Обыкновенные акции Сбербанка падают в ходе торгов на Московской бирже на 7,5% на фоне нерезидентских продаж и срабатывания у некоторых инвесторов "маржин-коллов".

Бумаги опускались до минимумов с 7 ноября 2017 года.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметное падение акций Сбербанка связано прежде всего с тем, что бумаги в последнее время находились на исторических максимумах благодаря в том числе активным покупкам со стороны нерезидентов в надежде на высокие дивиденды.

К тому же, бумаги Сбербанка традиционно выступали индикатором отношения иностранных инвесторов к российскому рынку акций. В настоящее же время идет активное сокращение "длинных" позиций иностранных инвесторов, что накладывается на "маржин-коллы" и в итоге приводит к сильному падению акций Сбербанка.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Европейские рынки акций растут

Китайские фондовые индексы растут в среду после детализации США плана пошлин на экспорт из КНР

Большинство фондовых индексов Азии снижаются вслед за Уолл-стрит

НБУ отказал Паритетбанку в согласовании приобретения украинской "дочки" Сбербанка

Рынок акций Украины в среду вернулся в "зеленую зону"

Цена акций производителя жемчужного чая подскочила в 3 раза в первый день торгов в Гонконге

Отставка советника президента США вызвала волатильность рынков акций Азии

Рынки акций Европы замедлили рост во вторник из-за укрепления евро

МЭРТ предлагает снизить долю акций в контрольном пакете до 50%

Рынок акций США отреагировал на пошлины Трампа резким падением

ПОСЛЕДНЕЕ

Рост товарооборота между Украиной и Беларусью в январе составил 15-16%

Украина в ВТО подняла ряд вопросов относительно торговых отношений с РФ

ВБ отмечает существенные инфляционные риски в Украине в 2018г

Рублевые цены акций растут за счет обесценения рубля

ВБ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018г на уровне 3,5%

Евро превысил 78 рублей

В Киеве в марте демонтировали почти 1400 единиц незаконной рекламы

ФГВФЛ досрочно погасил часть кредита НБУ на 900 млн грн

Более 150 тыс. украинцев подписали декларации с врачами с начала кампании "Врач для каждой семьи"

Украина снизила отбор газа из ПХГ до минимума

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА