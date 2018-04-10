В Киеве в марте демонтировали почти 1400 единиц незаконной рекламы

В Киеве в марте демонтировано 1,392 тыс. незаконных рекламных средств, при этом демонтаж 838 ед. осуществили их владельцы, сообщила Киевская горгосадминистрация во вторник.

Так, демонтировано 533 баннера, 327 вывесок, 10 электронных табло, 21 конструкция на крыше, 100 кронштейнов.

Кроме того, демонтировано 15 отдельных лайтпостеров и один – на фасаде, один флажок, 147 временных выносных специальных конструкций, один транспарант-перетяжку над улицей, 35 отдельных тумб, 170 холдеров, 19 отдельных щитов и восемь - на фасаде.

В КГГА констатируют, что благодаря действию новых правил размещения рекламных средств количество рекламы на улицах столицы существенно уменьшилось за два года.

"Благодаря внедрению и реализации схемы размещения наземных рекламных средств (касаются исключительно наземной рекламы), количество наземных рекламных средств уменьшится до 4390 единиц на всю территорию Киева, при том что сейчас в городе - более 7 тыс. наземных конструкций", - также сообщили в горадминистрации.