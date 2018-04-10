Экономика

11:27 10.04.2018

ФГВФЛ досрочно погасил часть кредита НБУ на 900 млн грн

ФГВФЛ досрочно погасил часть кредита НБУ на 900 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 4 апреля осуществил досрочное погашение части кредита Национального банка Украины (НБУ) в сумме 900 млн грн, сообщил Фонд на веб-сайте.

Согласно сообщению, за последние восемь месяцев ФГВФЛ досрочно погасил часть кредитов НБУ на сумму 5,6 млрд грн, из них 3,6 млрд грн – с начала 2018 года.

Остаток задолженности ФГВФЛ по состоянию на 5 апреля составляет 63 млрд 342,9 млн грн, в том числе 2 млрд 884,3 млн грн - задолженность по кредитам центробанка, 59 млрд 558,6 млн грн - задолженность по векселям (перед Министерством финансов, без учета процентов).

Как сообщалось, ФГВФЛ разработал проект Порядка досрочного погашения векселей ФГВФЛ, который был поддержан на Совете по вопросам финансовой стабильности 19 января 2018 года. В настоящее время ФГВФЛ ведет консультации с Министерством финансов по практической реализации этого механизма.

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