Экономика

10:38 10.04.2018

Количество документальных таможенных проверок возросло вдвое в 2017г

Количество документальных таможенных проверок возросло вдвое в 2017г

Количество документальных проверок по вопросам государственных таможенных дел в 2017 году удвоились по сравнению с 2016 годом – до 626, по их итогам Государственная фискальная служба (ГФС) доначислила 1,8 млрд грн.

Согласно сообщению на сайте ведомства, 87,6 млн грн (42% указанной суммы) доначислены за нарушения требований таможенных режимов.

Помимо этого, 67,3 млн грн (32%) доначислены за занижение таможенной стоимости товаров, 28,4 млн грн (13,5%) – за нарушение требований правил классификации товаров.

Как указывает ГФС, подразделения налогового аудита в 2017 году провели 295 документальных проверок субъектов хозяйствования, которые по цепочке "получали" рисковый кредит по НДС от импортеров. По их итогам доначислено 4,56 млрд грн, сокращено отрицательное значение НДС на 481,4 млн грн, уведомила ГФС.

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