Доллар дорожает к евро и иене

Долларовый индекс растет на фоне ослабления опасений эскалации торгового спора между США и Китаем после выступления председателя КНР Си Цзиньпина на Боаосском форуме во вторник.

Си Цзиньпин заверил инвесторов в стремлении Китая активнее открывать экономику страны для внешнего мира, при этом в своем выступлении он не упомянул непосредственно о торговых спорах с США.

"Председатель КНР показал, что он не намерен придерживаться стиля противодействия, характерного для президента США Дональда Трампа, а также сделал заявления, поддерживающие глобальную торговлю", - цитирует агентство Bloomberg валютного аналитика Mizuho Securities Кенго Судзуки.

"Больше всего трейдеры опасались, что Си Цзиньпин подольет масла в огонь в вопросе торгового спора с США, однако такие опасения после выступления главы КНР рассеялись", - говорит эксперт.

На этом фоне дешевеют валюты "тихой гавани", к которым относится японская иена.

Курс доллара США относительно иены поднялся до 107,19 иены против 106,77 иены на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость евро к иене увеличилась до 131,88 иены по сравнению с 131,55 иены накануне.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,2304 по сравнению с $1,2321 на закрытие предыдущей сессии

Индекс ICE, отслеживающий колебания доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился в ходе торгов во вторник на 0,1%.