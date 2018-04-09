Цены евробондов РФ в понедельник рухнули на расширении антироссийских санкций

Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник демонстрируют заметное падение на фоне существенного снижения интереса к рисковым активам в свете новых санкций, введенных против России со стороны США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь незначительно снижаются в цене, что в итоге ведет к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК упали по отношению к закрытию 6 апреля на 86 базисных пунктов и составила 112,51% от номинала, что соответствует доходности 3,85% годовых (рост на 22 на базисных пункта).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries снизилась на 2 базисных пункта, составив 98,96% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 2,36% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США расширился на 19 пунктов и составил 149 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году упали по отношению к предыдущему закрытию на 344 базисных пункта - до 109,87% от номинала (доходность выросла на 23 базисных пункта - до 5,17% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году обвалились в цене на 346 базисных пунктов - до 106,17% от номинала (доходность выросла на 23 базисных пункта и составила 5,17% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году упали в цене на 165 базисных пунктов - до 102,13% от номинала (доходность выросла на 24 пункта - до 4,44% годовых). Бумаги с погашением в 2023 году подешевели на 118 базисных пунктов, до 104,54% от номинала (доходность выросла на 24 пункта - до 3,94% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 367 базисных пунктов - до 97,25% от номинала (доходность выросла на 25 пунктов и составила 5,44% годовых), в то время как новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году упал на 208 базисных пунктов, до 97,74% от номинала (доходность выросла на 28 пунктов - до 4,55% годовых).

"В ходе торгов понедельника под давлением находится весь сектор еврооблигаций, котировки бумаг снижаются, доходности растут. В пятницу публикация нового санкционного списка не оказала такого давления на рынок, основная реакция пришлась на сегодняшние торги. По всей видимости, участники торгов провели анализ возможных последствий и начали продавать российские активы по всему спектру бумаг. Это касается и акций, и облигаций, а также российского рубля - фиксируется существенное падение во всех секторах. Еврооблигации не исключение, рынок опустился на давно не виданные уровни, особенно это касается длинных выпусков. Дополнительное давление на рынок может оказывать рынок базовых активов, который, в свою очередь, может начать реагировать на увеличение эмиссии облигаций федерального казначейства США. Таким образом, рынок российских государственных евробондов может оказаться под давлением с двух сторон. Это как наша собственная история, связанная с санкциями, так и история, связанная с активностью Минфина США по выпуску US Treasuries. Тем не менее, хотелось бы надеяться, что сегодняшняя реакция инвесторов является слишком резкой и ситуация вскоре нормализуется", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.