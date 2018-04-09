Порошенко об иностранных инвесторах: Многие влиятельные фирмы пришли или вернулись в Украину

Президент Украины Петр Порошенко констатирует, что осуществляемые в Украине реформы направлены на улучшение инвестиционного климата.

"Мы решительно осуществляем реформы, чтобы значительно улучшить инвестиционный климат. Но больше, чем моим словам как президента, можно доверять оценке Всемирного банка. В его рейтинге Doing Business Украина поднялась с позиции 137, до моего прихода к власти в 2013 году, на 76-ю строчку - в прошлом году. Такой динамики не продемонстрировала ни одна страна. И мы делаем все возможное, чтобы оказаться в ближайшее время в первой 50-ке", - сказал П.Порошенко в интервью немецкому изданию Handelsblatt, выдержки из которого приводит пресс-служба главы государства в понедельник.

По его словам, в Украине осуществили основательное реформирование налоговой отрасли, обеспечили реформу в образовательной, медицинской и пенсионной сфере, а также переформатировали энергетический сектор в части госзаказа и приватизации, провели революционную реформу банковского сектора. "Все это - очень непопулярные, но чрезвычайно необходимые шаги", - подчеркнул П.Порошенко.

Кроме того, президент рассказал об итогах конкурса на получение мобильными операторами лицензий на пользование связью 4G - удалось получить 8 млрд грн вместо ожидаемых 5 млрд грн.

"Самое главное - это мнение инвесторов, и много влиятельных фирм пришли или вернулись в Украину", - подытожил П.Порошенко.