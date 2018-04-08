Экономика

18:12 08.04.2018

Энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от сети действием автоматической защиты – "Энергоатом"

Энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от сети действием автоматической защиты – "Энергоатом"

В воскресенье днем энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы действием автоматической защиты вследствие снижения подачи питательной воды в парогенераторы, сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

В обнародованном в воскресенье сообщении отмечается, что энергоблок №6 был отключен в 14.15. "В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 3 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2 910 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - информируют в НАЭК.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.

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