В Одессе завершился отопительный сезон

Отопительный сезон завершился в Одессе 6 апреля, сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

Согласно соответствующему распоряжению, руководителям предприятий всех форм собственности, на балансе которых находятся системы центрального отопления, поручено обеспечить отключение данных систем и начать их плановый ремонт.

Как сообщалось, отопительный сезон 2017-2018 начался в Одессе 24 октября. При этом длительное время нерешенным оставался вопрос теплоснабжения центральной части Одессы. Тепло в центр города поставляет ПАО "Одесская ТЭЦ", которая в настоящее время проходит процедуру банкротства. Чтобы отопление центра все же началось, 2 ноября 2017 года Одесский горсовет выделил 95 млн грн на погашение долгов ПАО.

В общей сложности ПАО "Одесская ТЭЦ" обеспечивает теплом около 300 тыс. одесситов, а также около 1 тыч. социальных учреждений (школы, больницы и т.д.).