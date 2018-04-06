Экономика

19:08 06.04.2018

Запасы алюминия в Японии в феврале сократились на 1,8%

Запасы алюминия в Японии в феврале сократились на 1,8%

Складские запасы алюминия в Японии в феврале уменьшились на 1,8%, свидетельствуют данные трейдинговой компании Marubeni Corp.

Запасы металла в портовых терминалах Иокогамы, Нагои и Осаки на конец месяца составляли 272 тыс. тонн по сравнению с 277,1 тыс. тонн на 31 января.

Показатель в феврале относительно того же месяца прошлого года сократился на 3,6% (с 282 тыс. тонн).

Исторического рекорда в 502,2 тыс. тонн объем запасов достигал в мае 2015 года.

Marubeni, которая является крупнейшим импортером алюминия в Японии, ведет расчеты запасов с июня 1995 года.

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