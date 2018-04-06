Экономика

18:33 06.04.2018

Белый дом назвал новые санкции шагом в противостоянии "дестабилизирующему поведению" России

Белый дом назвал новые санкции шагом в противостоянии "дестабилизирующему поведению" России

Администрация президента США в пятницу прокомментировала введенные Вашингтоном новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компании, отметив, что речь идет о новом шаге в противостоянии дестабилизирующему поведению Москвы на мировой арене.

"Новые санкции, объявленные сегодня, продолжат попытки администрации противостоять дестабилизирующему и злонамеренному поведению России", - говорится в сообщении Белого дома.

"Эти санкции помогут удостовериться, что олигархи, получающие прибыль от дестабилизирующего поведения России, столкнутся с последствиями своих действий. Попавшие под санкции госкомпании, связанные с торговлей оружием, поставляют военное оборудование и оказывают поддержку правительству Сирии, в том числе и при атаках, нацеленных на сирийское население", - заявляет администрация президента США.

Ранее в пятницу Минфин США ввел санкции в отношении 17 российских госслужащих, 7 крупных российских бизнесменов и 12 госкомпаний.

"Российское правительство действует непропорционально в пользу олигархов и правительственных элит. Российское правительство вовлечено в различную враждебную активность по всему земному шару, включая продолжающуюся оккупацию Крыма и разжигание насилия на восточной Украине, поддержку режима (президента Сирии Башара - ИФ) Асада материалами и оружием, так что он может бомбить собственных граждан; пытается подорвать западные демократии и ведет враждебную киберактивность", - заявил глава Минфина Стивен Мнучин.

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