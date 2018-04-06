Экономика

18:27 06.04.2018

Гендиректор "Запорожстали" утвердил главбухом Ампилогову, ранее исполнявшую эти обязанности

Гендиректор "Запорожстали" утвердил главбухом Ампилогову, ранее исполнявшую эти обязанности

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины, назначил главным бухгалтером предприятия Светлану Ампилогову, до этого исполнявшую эти обязанности.

Как сообщило предприятие в системе раскрытия информации НКЦБФР в пятницу, соответствующий приказ подписал генеральный директор комбината Ростислав Шурма.

Ранее С.Ампилогова, в частности, занимала должность заместителя главного бухгалтера "Запорожстали", ревизора "Союза металлургов Запорожской области". С мая 2017 года по апрель 2018 года исполняла обязанности главбуха "Запорожстали".

До этого занимавшая должность главного бухгалтера Наталья Михайская назначена финансовым контролером "Запорожсталь".

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основные потребители - производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Запорожсталь" выделила на поздравление сотрудниц более 800 тыс. грн.

Имущество ростовской структуры "Запорожстали" продано за 50 млн руб., в 6 раз ниже стартовой цены

"Запорожсталь" ведет переговоры с европейскими банками о привлечении кредита на строительство конвертерного цеха

"Запорожсталь" в 2018 году направит на улучшение бытовых условий работников на производстве 34 млн грн

"Запорожсталь" в 2017 г. нарастила выпуск чугуна и стали, снизила проката из-за ремонта прокатных станов

"Запорожсталь" передала 500 доз донорской крови детской областной больнице

"Запорожсталь" направила на капремонт линии соляно-кислотного травления 35 млн грн

"Запорожсталь" за 11 мес. нарастила выпуск чугуна на 2,8%, но снизила проката на 5,9% из-за остановки прокатных станов на ремонт

"Запорожсталь" с 2012 года направила на экомодернизацию более 8,5 млрд грн

"Запорожсталь" за открытость производства и развивает индустриальный туризм - гендиректор

ПОСЛЕДНЕЕ

Запасы алюминия в Японии в феврале сократились на 1,8%

Ryanair запустит рейс Киев-Берлин

Белый дом назвал новые санкции шагом в противостоянии "дестабилизирующему поведению" России

Фондовый рынок Украины перед продолжительными выходными еще немного подрос

ДТЭК и китайская CMEC подписали контракт на строительство солнечной электростанции 200 МВт в Никополе

Цены на нефть снижаются и завершают неделю в минусе

НБУ обновил требования к банкам по раскрытию информации в связи с переходом на МСФО9

ДТЭК в 2018г намерен минимизировать импорт угля

МЭРТ расширил 37-ю предприятиями перечень для бюджетной компенсации при закупке агротехники

Капитализация рынка криптовалют упала ниже $250 млрд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА