Гендиректор "Запорожстали" утвердил главбухом Ампилогову, ранее исполнявшую эти обязанности

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины, назначил главным бухгалтером предприятия Светлану Ампилогову, до этого исполнявшую эти обязанности.

Как сообщило предприятие в системе раскрытия информации НКЦБФР в пятницу, соответствующий приказ подписал генеральный директор комбината Ростислав Шурма.

Ранее С.Ампилогова, в частности, занимала должность заместителя главного бухгалтера "Запорожстали", ревизора "Союза металлургов Запорожской области". С мая 2017 года по апрель 2018 года исполняла обязанности главбуха "Запорожстали".

До этого занимавшая должность главного бухгалтера Наталья Михайская назначена финансовым контролером "Запорожсталь".

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основные потребители - производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".