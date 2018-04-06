Экономика

17:50 06.04.2018

НБУ обновил требования к банкам по раскрытию информации в связи с переходом на МСФО9

НБУ обновил требования к банкам по раскрытию информации в связи с переходом на МСФО9

Национальный банк Украины (НБУ) пересмотрел требования по раскрытию информации в финансовой отчетности банков в связи с введением международных стандартов финансовой отчетности 9 (МСФО9).

Как сообщается на веб-сайте центробанка в пятницу, НБУ, в частности, внес изменения в инструкцию о порядке составления и обнародования финансовой отчетности банков в соответствии с новыми требованиями, а также дополнил ее разделом о предоставлении банками отчета об управлении, его структуре и содержании.

Соответствующее решение закреплено постановление правления НБУ "Об утверждении изменений к инструкции о порядке составления и обнародования финансовой отчетности банков Украины" №34 от 4 апреля 2018 года. Документ вступает в силу с 7 апреля 2018 года.

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