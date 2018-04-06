ДТЭК в 2018г намерен минимизировать импорт угля

ДТЭК в 2018 году намерен минимизировать импорт угля, максимально загружая свою тепловую генерацию углем собственных шахт, сообщил глава ДТЭК Максим Тимченко журналистам в Киеве в пятницу.

"Мы работаем над тем, чтобы минимизировать объемы импорта", - сказал он.

По словам М.Ткаченко, в текущем году планируется завершить переоборудование блоков Приднепровской ТЭС на сжигание углей газовой группы.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Он напомнил, что Луганская ТЭС обеспечивается углем из принадлежащих ДТЭК ростовских шахт, а для Криворожской ТЭС предполагается импортировать не более 1 млн тонн антрацита.

М.Тимченко уточнил, что в 2018 году ДТЭК не будет осуществлять реконструкцию блоков Криворожской ТЭС с целью их перевода на газовую группу угля, максимально сосредоточившись на соответствующих мероприятиях на Приднепровской ТЭС,

"На Криворожской ТЭС планируем максимально снизить нагрузку с потреблением антрацита до 1 млн тонн", -добавил он.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.