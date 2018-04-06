Экономика

17:37 06.04.2018

ДТЭК в 2018г намерен минимизировать импорт угля

ДТЭК в 2018г намерен минимизировать импорт угля

ДТЭК в 2018 году намерен минимизировать импорт угля, максимально загружая свою тепловую генерацию углем собственных шахт, сообщил глава ДТЭК Максим Тимченко журналистам в Киеве в пятницу.

"Мы работаем над тем, чтобы минимизировать объемы импорта", - сказал он.

По словам М.Ткаченко, в текущем году планируется завершить переоборудование блоков Приднепровской ТЭС на сжигание углей газовой группы.

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Он напомнил, что Луганская ТЭС обеспечивается углем из принадлежащих ДТЭК ростовских шахт, а для Криворожской ТЭС предполагается импортировать не более 1 млн тонн антрацита.

М.Тимченко уточнил, что в 2018 году ДТЭК не будет осуществлять реконструкцию блоков Криворожской ТЭС с целью их перевода на газовую группу угля, максимально сосредоточившись на соответствующих мероприятиях на Приднепровской ТЭС,

"На Криворожской ТЭС планируем максимально снизить нагрузку с потреблением антрацита до 1 млн тонн", -добавил он.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

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