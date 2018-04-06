Доля подержанных авто на первичном рынке "легковушек" в марте достигла 52%

Первичные регистрации легковых автомобилей в Украине (новых и б/у) в марте 2018 года составили 14,2 тыс. ед.., что на 26% больше, чем в марте 2017 года, при этом доля подержанных авто в общих регистрациях выросла до 52% против 45%, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Как сообщалось, в феврале текущего года впервые за многие годы доля подержанного легкового транспорта в первичных регистрациях превысила долю новых, составив 51%.

При этом в марте количество подержанного автоимпорта в регистрациях выросло на 87% к марту-2017 - до 7,4 тыс. ед. (в феврале зарегистрировано 6,166 тыс. таких авто).

В ассоциации вновь констатируют, что увеличение доли секонд-хенда на первичном авторынке связано с тем, что в этом году заканчивается действие пониженного акциза на импорт легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, а также со снижением средней цены предложения таких авто, т. к. под льготу в 2018 году попадают уже и восьмилетние авто.

Лидируют в марте среди ввезенных иномарок "не первой свежести" автомобили Volkswagen, которым было выдано 1,252 тыс. украинских регистрационных номеров, на втором месте Renault – 1,126 тыс. ед., замыкает тройку Skoda - 696 ед.

Кроме того, в ТОП-10 первичного рынка иномарок с пробегом в марте вошли: Ford – 465 ед., Opel – 385 ед., BMW – 376 ед., Nissan – 337 ед., Toyota – 309 ед., Audi – 282 ед., Peugeot – 240 ед.

Как сообщалось со ссылкой на данные "УКравтопрома", в марте в Украине отмечалось снижение продаж новых "легковушек" на 6,5% к марту-2017 - до 6,8 тыс.ед. Операторы рынка связывают такую ситуацию, в том числе, с ростом импорта подержанных авто (по льготным акцизам), а также с активным ввозом авто на еврономерах.

В 2017 году первичный рынок подержанных легковых автомобилей в Украине вырос в 3,3 раза по сравнению с 2016 годом - до 56,744 тыс. ед. (без учета авто на иностранной регистрации), продажи новых легковых – на 25%, до 82,3 тыс.ед.

По оценкам экспертов, значительный поток подержанного импорта начал вызывать сложности с реализацией автомобилей на внутреннем рынке. В частности, у ряда марок импорт "свежих" б/у авто уже преобладает над продажами бренда из существующего парка авто.

В Украине с августа 2016 года по 31 декабря 2018 года действует закон, позволяющий физлицам ввозить один подержанный автомобиль в год по значительно сниженным ставкам акцизного налога.