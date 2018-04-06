ЦОЗ инициирует увеличение допустимых к хранению объемов запасов препаратов для ЗПТ в медучреждениях

Центр общественного здоровья (ЦОЗ) при Министерстве здравоохранения Украины инициирует изменения в нормативно-правовые акты с целью увеличения допустимых объемов хранения в лечащих учреждениях препаратов по программам заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ).

Как сообщается на сайте ЦОЗ, из-за несвоевременного реагирования наркологической службы Донецкой области на темпы потребления препаратов ЗПТ и недостаточность их запасов в лечебных учреждениях пациенты Мариупольского городского наркологического диспансера, принимавшие бупренорфин, были вынуждены временно перейти на прием метадона.

"Сейчас эта ситуация коснулась четырех пациентов, перевод которых находится под пристальным контролем медицинских работников с тем, чтобы минимизировать риски перехода, связанные с ним дискомфорт и предотвратить прерывание лечения", - отмечено в сообщении.

Несмотря на то, что в таких ситуациях временный переход на метадон является оптимальным решением и позволяет пациентам оставаться в программе ЗПТ и избежать тяжелых последствий, связанных с синдромом отмены, подобные случаи нежелательны.

"Для минимизации риска подобных ситуаций в будущем центр инициировал изменения в законодательство, которые бы позволили лечебным учреждениям хранить большие запасы препаратов, в том числе тех, которые используются в программах ЗПТ и, таким образом, более эффективно планировать свою деятельность на уровне регионов", - говорится в сообщении.

В то же время в ЦОЗ отмечают, что в настоящее время рисков прерывания программ на национальном уровне нет: все поставки проходят планово и в полном объеме.

В ЦОЗ уточнили, что, согласно приказу Минздрава от 5 апреля 2018 года, изменен график поставок, что позволит оперативно обеспечить Донецкую область препаратом и максимально сократить период вынужденного перевода.

Пациенты, которые были вынуждены временно перейти на прием метадона, вернутся к приему бупренорфина 11-12 апреля после поставки препарат в область.